Sakarya Üniversitesi 41 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü 41 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz'e Öğretim Üyesi alınacaktır." denildi.

Son başvuru tarihinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olduğu açıklandı. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...