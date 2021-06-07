Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri Sakarya Üniversitesi 41 öğretim üyesi alıyor
Giriş Tarihi: 7.6.2021 10:50

41 öğretim üyesi alıyor

Sakarya Üniversitesi 41 öğretim üyesi alıyor

Rektörlüğü 41 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Rektörlüğü 41 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz'e Öğretim Üyesi alınacaktır." denildi.

Son başvuru tarihinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olduğu açıklandı. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya Üniversitesi 41 öğretim üyesi alıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA