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Giriş Tarihi: 13.6.2021 10:23

5 öğretim görevlisi alacak

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 5 öğretim görevlisi alacak

Müdürlüğü 5 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Müdürlüğü 5 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Meslek Yüksekokulumuzun belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 33. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olduğu açıklandı. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 5 öğretim görevlisi alacak
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