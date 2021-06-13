Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 5 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 5 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Meslek Yüksekokulumuzun belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 33. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olduğu açıklandı. Ayrıntılar için tıklayınız...