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Giriş Tarihi: 13.6.2021 10:20

31 öğretim üyesi alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Rektörlüğü 31 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Rektörlüğü 31 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır " denildi.

Son başvuru tarihinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olduğu açıklandı. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak
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