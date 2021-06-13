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Giriş Tarihi: 13.6.2021 10:28

öğretim elemanı alacak

Sabancı Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Rektörlüğü, öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Rektörlüğü, öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır." denildi.

Son başvuru tarihi 25 Haziran 2021 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Sabancı Üniversitesi öğretim elemanı alacak
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