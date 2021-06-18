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Giriş Tarihi: 18.6.2021 20:12

akademik personel alımı yapacak

Hakkari Üniversitesi akademik personel alımı yapacak

 Rektörlüğü akademik personel alımı için ilan yayımladı.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Rektörlüğü akademik personel alımı için ilan yayımladı.

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 23 ve 24. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları ve Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir." denildi.

Son başvuru tarihinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olduğu açıklandı. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Hakkari Üniversitesi akademik personel alımı yapacak
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