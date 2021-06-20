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Giriş Tarihi: 20.6.2021 14:47

6 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Rektörlüğü 6 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Rektörlüğü 6 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 6 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır" denildi.

Son başvuru tarihinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olduğu açıklandı. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Beykent Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
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