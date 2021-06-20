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Giriş Tarihi: 20.6.2021 14:51

öğretim elemanı alacak

Beykent Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Rektörlüğü öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Rektörlüğü öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 3 Öğretim Görevlisi alınacaktır." denildi.

Son başvuru tarihi 4 Temmuz 2021 olarak açıklandı. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Beykent Üniversitesi öğretim elemanı alacak
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