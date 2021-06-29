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Giriş Tarihi: 29.6.2021 17:11 Son Güncelleme: 29.6.2021 17:11

İŞKUR MSB İşçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2021 MSB işçi personel alımı başvuru ekranı!

İŞKUR MSB İşçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2021 MSB işçi personel alımı başvuru ekranı!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında işçi alımı yapacağını açıkladı. Bu kapsamda MSB işçi alımı başvuru şartları, kontenjanları gibi detaylar araştırma konusu haline geldi. Başvuruların İŞKUR üzerinden alınacağı duyuruldu. Tam bu noktada “2021 MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. İŞKUR üzerinden MSB’ye başvuruda bulunmak isteyen kişilerin öncelikle İŞKUR’da üyelik oluşturması gerekiyor. Buna göre; MSB işçi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte tüm detaylar…

Bakanlık bünyesinde istihdam etmek üzere 2021 MSB işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Hal böyleyken başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar "2021 MSB işçi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. Başvurmak isteyen vatandaşlar işlemlerini İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. İşte MSB işçi alımı başvuru sürecine ilişkin detaylar…

İŞKUR MSB 1072 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı kurası sonuç listesi...

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSB işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak.

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MSB İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLARI NELER?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

İŞKUR MSB 1072 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı kurası sonuç listesi...


4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).

İŞKUR MSB 1072 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı kurası sonuç listesi...

10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

13. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

14. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.

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İŞKUR MSB İşçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2021 MSB işçi personel alımı başvuru ekranı!
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