Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü 31 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

Başvuru süresinin ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...