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Giriş Tarihi: 3.7.2021 13:23 Son Güncelleme: 3.7.2021 13:23

İstanbul Gelişim Üniversitesi 24 araştırma görevlisi alıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi 24 araştırma görevlisi alıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü 24 araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü 24 araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihinin 16 Temmuz 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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İstanbul Gelişim Üniversitesi 24 araştırma görevlisi alıyor
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