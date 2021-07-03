Toros Üniversitesi 26 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Toros Üniversitesi Rektörlüğü 26 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Toros Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilmiş olan bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak profesör, doçent ve Dr. öğr. üyesi alınacaktır" denildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren 20 gün içinde olduğu belirtildi. Ayrıntılar için tıklayınız...