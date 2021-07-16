Biruni Üniversitesi 14 personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Biruni Üniversitesi Rektörlüğü 14 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Biruni Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır." denildi.

Son başvuru tarihinin 30 Temmuz 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...