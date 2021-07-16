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Giriş Tarihi: 16.7.2021 15:40

İş arayanlar dikkat! İŞKUR işçi alımı yapıyor! İşte Temmuz 2021 iş ilanları

İş arayanlar dikkat! İŞKUR işçi alımı yapıyor! İşte Temmuz 2021 iş ilanları

Açık pozisyonlara ilişkin ilanlar İŞKUR resmi sitesi üzerinden duyurulurken vatnadaşlar ilanlara yönelik başvuru şartları, tarihleri gibi detaylarla kurumun resmi sitesi üzerinden ulaşıyor. 2021 İŞKUR iş ilanları her gün binlerce vatandaşın gündemine geliyor. İş arayanlar, dilerse İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden veya en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla kuruma üye olup, ilanlara başvuruda bulunabiliyor. İşte 2021 iş ilanları ve detaylar…

İş ilanları her gün binlerce vatandaşın gündemine geliyor. Açık pozisyonlara ilişkin ilanlar başvuru şartları, tarihleri gibi detaylar İŞKUR resmi sitesi üzerinden paylaşılıyor. İş arayanlar, bu kapsamda dilerse İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden veya en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla kuruma üye olup, kendisine uygun işe başvuru işlemini gerçekleştiriyor. İşte Temmuz ayındaki açık pozisyonlarla 2021 iş ilanları ve detaylar…

İş arayanlar dikkat! İŞKUR işçi alımı yapıyor! İşte Temmuz 2021 iş ilanları

Alım yapılacak olan alanlar da pazarlamadan ön muhasebeci, aşçı yardımcılarından müşteri hizmetleri gibi birçok alanda işçi alınacağı bildiridi.

İşte ilanlardan bazıları;

İŞKUR İLANLARI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ

İş arayanlar dikkat! İŞKUR işçi alımı yapıyor! İşte Temmuz 2021 iş ilanları
Beden işçisi 19.085
Temizlik görevlisi 2.778
İş arayanlar dikkat! İŞKUR işçi alımı yapıyor! İşte Temmuz 2021 iş ilanları

Turizm ve otelcilik elemanı 2.478
Satış danışmanı 2.381

İş arayanlar dikkat! İŞKUR işçi alımı yapıyor! İşte Temmuz 2021 iş ilanları

Gazaltı (mig-mag) kaynakçısı 1.876

Ön muhasebeci 1.565

İş arayanlar dikkat! İŞKUR işçi alımı yapıyor! İşte Temmuz 2021 iş ilanları

Şoför (yük taşıma) 1.379

Konfeksiyon işçisi 1.350

İş arayanlar dikkat! İŞKUR işçi alımı yapıyor! İşte Temmuz 2021 iş ilanları

Garson (servis elemanı) 2.057

Makineci (dikiş) 2.040

İş arayanlar dikkat! İŞKUR işçi alımı yapıyor! İşte Temmuz 2021 iş ilanları

İmalat işçisi (makine ile) 1.018

Paketleme işçisi 988

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İş arayanlar dikkat! İŞKUR işçi alımı yapıyor! İşte Temmuz 2021 iş ilanları
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