Kilis 7 Aralık Üniversitesi 1 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü 1 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır." denildi.

Son başvuru tarihinin 30 Temmuz 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...