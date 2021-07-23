Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 5 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü 5 araştırma ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır" denildi.

Son başvuru süresinin 8 Ağustos 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...