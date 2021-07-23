Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 9 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü 9 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır" denildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...