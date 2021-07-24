Karadeniz Teknik Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 5 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliği (Özel Bütçe), 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın "Lisans" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3); "Ortaöğretim" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır" denildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...