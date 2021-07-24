Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen bölüm, program ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...