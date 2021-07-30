Atatürk Üniversitesi 20 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü 20 akademik personel alımı için ilan yayımladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Profesör kadroları daimi statüdedir" denildi.

Başvuru süresinin Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...