Aksaray Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü 31 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. " denildi.

Son başvuru tarihinin 16 Ağustos 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...