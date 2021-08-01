Malatya Turgut Özal Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır." denildi.

Son başvuru tarihinin 14 Ağustos 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...