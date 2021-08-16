Boğaziçi Üniversitesi temizlik personeli alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü temizlik personeli alımı için ilan yayımladı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin birimlerinde Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında temizlik personeli olarak çalıştırılmak üzere İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi alınacaktır." denildi.

Başvuru süresinin 16.08.2021 - 20.08.2021 tarihleri arasında olacağı bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...