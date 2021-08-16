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Giriş Tarihi: 16.8.2021 16:26

Toros Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak

Toros Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak

Toros Üniversitesi Rektörlüğü 16 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Toros Üniversitesi Rektörlüğü 16 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Toros Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilmiş olan bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak profesör, doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır" denildi.

Başvuru süresi Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün olarak açıklandı. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Toros Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak
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