Kocaeli Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü 31 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan "Akademik Personel Atama Yönergesi"nin koşullarını sağlamış olmak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren onbeşinci günü mesai bitimine kadar olduğunu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...