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Giriş Tarihi: 21.8.2021 17:07

Marmara Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Marmara Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü 3 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü 3 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım Fakültesine belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır" denildi.

Başvuruların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Marmara Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
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