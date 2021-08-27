Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve "Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"ne göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden dolayı şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacaktır" denildi.

Başvuru süresinin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...