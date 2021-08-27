Bursa Teknik Üniversitesi 10 personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 10 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkını sağlamaz." denildi.

İlana son başvuru tarihi 10 Eylül 2021 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...