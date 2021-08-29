Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü 11 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 'Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği' ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır" denildi.

Müracaat süresinin ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...