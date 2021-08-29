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Giriş Tarihi: 29.8.2021 16:06

İstanbul Okan Üniversitesi 14 öğretim görevlisi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi 14 öğretim görevlisi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü 14 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü 14 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihinin 11 Eylül 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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İstanbul Okan Üniversitesi 14 öğretim görevlisi alacak
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