Çardaklı Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Çankırı İli Çardaklı Belediye Başkanlığı memur alımı için ilan yayımladı.

Çankırı İli Çardaklı Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çardaklı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır" denildi.

Başvuru süresi 18.10.2021–20.10.2021 tarihleri olarak belirlendi. Ayrıntılar için tıklayınız...