Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 30 işçi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü 30 sürekli işçi alımı için ilan yayımladı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır" denildi.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 07.09.2021 tarihinden itibaren (5) gün süre ile online olarak yapılacak. Ayrıntılar için tıklayınız...