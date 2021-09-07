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Giriş Tarihi: 7.9.2021 15:21

Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize ilgili Birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile bu Kanun'a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", Üniversitemiz resmi erişim sayfasında yayımlanan "Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge"de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacaktır" denildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
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