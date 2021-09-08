Diyanet İşleri Başkanlığı 47 hizmetli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı 47 hizmetli alımı için ilan yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan; sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan "hizmetli" alımı yapılacaktır" denildi.

Son başvuru tarihi 24 Eylül 2021 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...