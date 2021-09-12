Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü 1 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır" denildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olduğu açıklandı. Ayrıntılar için tıklayınız...