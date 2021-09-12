Samsun Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Samsun Üniversitesi Rektörlüğü 6 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır" denildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olduğu açıklandı. Ayrıntılar için tıklayınız...