Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 40 Bilişim Uzman Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 40 bilişim uzman yardımcısı alımı için ilan yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güvenilirliği, etkili organizasyonu, yetkin insan kaynağı, yenilikçi yaklaşımı, etkin iletişim ve üstün teknolojik altyapı anlayışıyla dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bilişim alanında görev yapmak üzere Uzman Yardımcısı kadrosuna alım yapacaktır" denildi.

Son başvuru tarihinin 4 Ekim 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...