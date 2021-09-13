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Giriş Tarihi: 13.9.2021 16:21

Eskişehir Teknik Üniversitesi 21 öğretim elemanı alacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi 21 öğretim elemanı alacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 21 öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 21 öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca ilanda belirtilen şartları taşıyan öğretim elemanları alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihinin 27 Eylül 2021 olduğu açıklandı. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Eskişehir Teknik Üniversitesi 21 öğretim elemanı alacak
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