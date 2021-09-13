Pamukkale Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü sürekli işçi alımı için ilan yayımladı.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde/Üniversite Hastanelerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihinin 17 Eylül 2021 olduğu açıklandı. Ayrıntılar için tıklayınız...