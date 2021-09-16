Doğuş Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü 27 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca ilanda belirtilen şartları taşıyan öğretim elemanları alınacaktır" denildi.

Başvuru süresinin ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...