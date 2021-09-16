Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri Doğuş Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak
Giriş Tarihi: 16.9.2021 16:28

Doğuş Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

Doğuş Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü 27 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü 27 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca ilanda belirtilen şartları taşıyan öğretim elemanları alınacaktır" denildi.

Başvuru süresinin ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Doğuş Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA