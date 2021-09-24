Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 'in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihi 8 Ekim 2021 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...