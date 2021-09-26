İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi "Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları" uyarınca Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecektir" denildi.

Son başvuru tarihi 8 Ekim 2021 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...