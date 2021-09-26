Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri Mardin Artuklu Üniversitesi 16 personel alımı yapacak
Giriş Tarihi: 26.9.2021 13:22

Mardin Artuklu Üniversitesi 16 personel alımı yapacak

Mardin Artuklu Üniversitesi 16 personel alımı yapacak

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü 16 öğretim ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü 16 öğretim ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihi 8 Ekim 2021 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin Artuklu Üniversitesi 16 personel alımı yapacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA