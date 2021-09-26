Marmara Üniversitesi 2 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü 2 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisat Fakültesi'ne belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır" alınacaktır" denildi.

Başvuru süresinin ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde olduğu ifade edildi. Ayrıntılar için tıklayınız...