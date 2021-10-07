İnönü Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İnönü Üniversitesi 29 Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihi 21 Ekim 2021 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...