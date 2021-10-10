Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 uzman yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alımı için ilan yayımladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere "Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde mesleğe özel yarışma sınavı ile 10 (on) Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alınacaktır. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak olup, öğrenim dalları itibarıyla alınacak olan Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı sayıları belirtilmiştir" denildi.

Son başvuru tarihi 26 Ekim 2021 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...