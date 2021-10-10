Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 30 personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanlığı 30 sözleşmeli (Asli) personel alımı için ilan yayımladı.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kurumumuz pozisyonlarında (Ankara Yerleşkeleri), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 maddesi kapsamında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27. maddesine göre idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere, "Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği" uyarınca Giriş Sınavı Bilgileri Tablolarında unvanları ve bölümleri belirtilen toplam 30 (otuz) adet pozisyon için Kurumumuzca yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alınacaktır." denildi.

Son başvuru tarihi 28 Ekim 2021 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...