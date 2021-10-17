Akdeniz Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Akdeniz Üniversitesi Rektörülüğü 7 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 1 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...