Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri Akdeniz Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alacak
Giriş Tarihi: 17.10.2021 15:53

Akdeniz Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alacak

Akdeniz Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörülüğü 7 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Akdeniz Üniversitesi Rektörülüğü 7 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 1 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Akdeniz Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA