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Giriş Tarihi: 17.10.2021 15:50

Galatasaray Üniversitesi personel alımı yapacak

Galatasaray Üniversitesi personel alımı yapacak

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın belirtilen pozisyonlarda toplam 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Galatasaray Üniversitesi personel alımı yapacak
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