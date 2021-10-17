Gaziantep Üniversitesi 54 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu
ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gaziantep Üniversitesi
Rektörlüğü 54 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.
Başvuru süresinin ilanın Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...