TCDD 25 demiryolu trafik operatörü alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) demiryolu trafik operatörü alımı için ilan yayımladı.

TCDD'den yapılan açıklamada, "İstanbul il sınırlarında bulunan işyerlerine belirsiz süreli işçi olarak 25 demiryolu trafik operatörü alınacaktır. İşgücü Taleplerimiz 19.10.2021 – 25.10.2021 tarihleri arasında İŞKUR'da yayınlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 25 Ekim 2021 olarak duyuruldu. Ayrıntılar için tıklayınız...